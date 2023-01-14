Виктория Апанасенко готовится к финалу: на ''Мисс Вселенная'' восхитились нарядом украинки в цветах флага. Фото

14 января состоится долгожданный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" в США. Участница от Украины Виктория Апанасенко находится в боевой готовности и с нетерпением ожидает начала мероприятия, чтобы еще раз заявить о нашей стране. Девушка продолжает поражать эффектными выходами в аутфитах талантливых украинских модельеров.

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28-летняя представительница разместила новый пост в Instagram. Красавица написала, что она встретилась с моделью, вдохновившей ее пойти на "Мисс Вселенная". Речь идет об Оливии Фрэнсис Калпо, которая стала победительницей "Мисс США-2012" и самой красивой девушкой планеты в этом же году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Виктория для торжественного вечера выбрала элегантное платье лимонного оттенка украинского бренда Jamemme. Ассиметричный воздушный наряд она дополнила синим поясом и туфлями-лодочками в цвет аксессуара. Маленькая желтая сумочка и массивные серьги завершили аутфит. Украинка собрала волосы в пучок, оголив тонкую шею.

"И самым большим комплиментом стало то, что она (Оливия Калпо, - ред.) сказала: "Это платье Jamemme? Они просто невероятны. Наши дизайнеры поражают мастерством мир и создают именно сейчас в пламени войны! Это вдохновляет, мотивирует и вызывает безумную гордость!", – написала Апанасенко под серией снимков в личном блоге.

Не только украинцы, но и поклонники модели из других стран пришли в восторг, увидев лук в национальных оттенках: "Непревзойденная! Нереальная красота", "Как вам идет желтый цвет", "Шикарная королева", "Виктория - вы очень круто представляете Украину!", "Ты победишь, украинки самые красивые женщины в мире".

Напомним, немного ранее OBOZREVATEL писал, что Виктория Апанасенко чуть не сорвала финальное дефиле на конкурсе из-за порванного платья. Она была шокирована такой неприятностью и еле сдерживала слезы. Девушке зашили наряд, но она переживала, что он разорвется прям на сцене.

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