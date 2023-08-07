Виктор Павлик довел сеть до слез своим обращением к покойному сыну в годовщину его смерти: жду встречи

7 августа 2020 года умер Павел Павлик – сын известного украинского певца Виктора Павлика. Парню был всего 21 год. Он не смог победить страшный недуг – рак позвоночника – после двух лет тяжелой борьбы. В годовщину смерти артист обратился к покойному ребенку.

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На личной странице в Instagram Павлик разместил архивное фото с сыном. Под снимком он оставил трогательные строки из песни "Мій янгол", которую музыкант посвятил Павлу. Пост артиста довел пользователей сети до слез.

На кадре Павлик с сыном позирует на фоне туманного пейзажа. Он нежно смотрит на Павла, и они ударяют кулаком о кулак друг друга.

Текст песни "Мій янгол", которым Павлик подписал фото с покойным сыном:

Мене ти бачиш з неба щохвилини...

Приходиш в сни з недоспаних ночей,

Так пахнеш цвітом вишні і калини...

І як в дитинстві линеш до грудей…

Твій номер телефону не стираю,

До тебе в рай, синочку, додзвонюсь...

На нашу зустріч з вірою чекаю…

За тебе Богу кожен день молюсь….

Сину, сину, я тебе кохаю…

Усім серцем обіймаю я,

Найдорожчий…Золотий… Чекаю...

Янгол-охоронець мій…

Комментаторы под постом признавались, что не смогли сдержать эмоций, перечитывая эти щемящие строки.

"Очень чувственно, плачу. Это боль на всю жизнь", "Очень проникновенные стихи, до глубины души. Сочувствую вашей утрате", "Плачу вместе с вами", "Это так несправедливо! Это так больно! Вечная память", "Это огромное горе для каждого родителя. Сочувствую", "Красивый и хороший был парень. Очень жаль", "Мурашки по коже... Вечное спокойствие его душе", "Очень чувственно и нежно", – пишут комментаторы.

Напомним, в октябре 2018 года у Павла, сына артиста и его бывшей жены Ларисы Созаевой, диагностировали саркому – рак позвоночника. За два года упорной борьбы он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако в 2020-м состояние парня сильно ухудшилось. Тогда Павел решил прекратить лечение, объясняя, что хочет дать возможность организму восстановиться после длительного употребления медикаментов. Однако уже через 2 месяца после этого стало известно, что сердце сына знаменитости остановилось.

Как писал OBOZREVATEL ранее, жена Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – поделилась с подписчиками, что ее любимому нужна срочная операция на сердце. Хирургическое вмешательство уже запланировано на осень этого года.

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