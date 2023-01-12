''Видно, что со мной лучше не шутить'': Анна Кошмал развеселила сеть детскими фото

Украинская актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал показала своим подписчикам, как она выглядела в детстве. Девушка поделилась архивными фотографиями, которые она раньше никому не демонстрировала. На них также запечатлены друзья и братья артистки.

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Кадры знаменитость разместила в Instagram-stories. Так как фанаты любят смотреть снимки, где Аня совсем маленькая, она решила повеселить свою аудиторию. Изюминки добавило описание происходящего (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Актриса познакомила поклонников со своим двоюродным братом Андреем, с которым у нее полгода разницы, и с родным Сергеем. Первого Анна назвала "лучшим партнером по преступлениям". "Мои драгоценные братья", – подписала кадры украинская звезда.

Кроме того, Кошмал отметила схожесть ее сына Миши и ее в детстве. "Здесь очень похожа на Михаила (то есть наоборот). Сразу видно, что со мной лучше не шутить", – повеселила артистка фанов.

Селебрити опубликовала и другие снимки, где она дурачится с братом в центре Киева. "Эта темень – это Крещатик. Сережа водой на нас брызгает, пока фотографируют родители, самый умный", – продолжила комментировать фотографии Аня. А также она сравнила себя с мальчиком, показав фотографию, на которой позирует с короткой стрижкой и в красном свитере.

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