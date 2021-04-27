'Від пацанки до панянки': кто покинул проект в девятом выпуске

В понедельник, 26 апреля, на Новом канале показали девятый выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу никто не покинул.

На этой неделе Школу леди посетили родители учениц. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта.

После напряженных и трогательных разговоров с родителями "пацанки" получили возможность еще больше сблизиться с ними. Девушки учили своих родных кататься на современных средствах передвижения – гироскутерах и электрических самокатах.

Кроме того, правление новоизбранного президента Школы леди Лены длилось недолго – до первой драки. В реалити впервые в истории проекта Татьяна Моркиди, Екатерина Виноградова и Ирина Зайцева приняли решение поменять президента. Ним стала Валерия Ткаченко.

"Від пацанки до панянки" – украинское реалити-шоу. Премьерный показ и первые трансляции ведутся на телеканале "Новый канал".

Героини проекта – молодые девушки, "пацанки", лишенные родительской любви, понимания близких, заложницы несчастного окружения и образа жизни. В течение нескольких месяцев на глазах зрителей участницы заново узнают себя, учатся прощать, не бояться довериться, открыться миру, полюбить его и себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Новом канале показали восьмой выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинула участница Валерия Парыгина.