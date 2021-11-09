Victoria's Secret попала в скандал из-за новых моделей: все подробности

Всемирно известный бренд белья Victoria's Secret подвергся критике после того как Хейли Бибер стала лицом их новой лимитированной коллекции. Ранее представители бренда обещали изменить политику кампании и привлекать к съемкам не просто красавиц, а выдающихся женщин.

Главной причиной недовольства аудитории стала профессия Хейли: девушка известна только своей модельной карьерой и браком с известным певцом Джастином Бибером. Однако, редакторы сайта назвали ее успешным адвокатом, без какого-либо подтверждения своим словам, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ходили слухи, что Хейли хотела защищать людей, пострадавших от буллинга в интернете, однако никаких доказательств этому нет.

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В 2019 году дизайнеры столкнулись с проблемой, из-за чего продукция Victoria's Secret перестала продаваться. Защитницы прав женщин начали критиковать бренд за однобокое видение красоты. Уже через год более 100 моделей подписали открытое письмо тогдашнему генеральному директору, в котором призвали его принять меры из-за ущемления прав женщин.

В прошлом году в официальном Instagram-аккаунте появились фотографии белья на моделях разного этнического происхождения и телосложения. Тогда недовольные пользователи заявили, что эти изменения слишком ничтожны, чтобы исправить многолетнее навязывание недостижимых стандартов.

Аудитории надоели "ангелы", которыми становились супермодели с идеальной фигурой и внешностью, поэтому они отказались от гламура в пользу комфорта. Это привело к изменению политики бренда и как вывод – одобрению от аудитории.

Летом 2021 новый представитель Victoria's Secret официально заявил изданию New York Times, что компанию ждет глобальный ребрендинг.

Генеральный директор Мартин Уотерс пообещал, что девушки, которые теперь будут представлять белье – не просто супермодели, а женщины с мировым именем. Отметим, что в новую команду VS действительно вошли футболистка Меган Рапино и модель-трансгендер Валентина Сампайо.

Однако, изменения оказались не сколь существенные, как об этом заявлялось. Уже через несколько месяцев новую праздничную линейку Mad For Plaid представила известная манекенщица Белла Хадид, а вслед за ней лицом бренда стала Хейли Бибер.

Обе девушки уже сотрудничали с Victoria's Secret, когда директора выбирали представительниц бренда за подтянутую фигуру и красивые черты лица.

Отметим, что среди снявшихся в новом ролике Mad For Plaid есть также модель плюс-сайз Палома Эльсессер, трансгендерная модель из Бразилии Валентина Сампайо и супермодели Тейлор Гилл и Адут Акеч.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский глянец Vogue подвергся критике за то, что на обложку сняли модель плюс-сайз Джилл Кортлев. Что известно о красавице, читайте в материале.