Ведущий 'Холостячки' Решетник впервые показал лицо младшего сына. Фото

Ведущий популярного реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который не так давно стал отцом третий раз, впервые показал лицо своего сына Александра.

Знаменитость вместе с супругой и малышом снялись для обложки журнала "Отдохни". Соответствующее фото Решетник опубликовал на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, телеведущий и его жена Кристина позировали на камеру в стильных светлых нарядах, и при этом держали мальчика на руках.

"Знакомьтесь ближе. Наш Александр", – подписал кадр Решетник.

Поклонники оценили трогательный снимок пары и отметили, что малыш – копия мамы и папы.

"Какой милаш", "На маму похож", "Маленькое солнышко", "Красивенький! В папу и маму! Маленький ангелочек", – пишут люди в комментариях.

Напомним, пара воспитывает еще двоих сыновей: 7-летнего Ваню и 3-летнего Диму. Третьи роды у Кристины Решетник прошли в клинике ISIDA, где рожают многие знаменитости.

Ранее супруга украинского телеведущего Григория Решетника Кристина поделилась с поклонниками фото, как она выглядит спустя сутки после третьих родов. По ее словам, она чувствовала себя хорошо.

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