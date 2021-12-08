Ведущий 'Холостячки' намекнул на настоящего избранника Златы Огневич, но ему не поверили

Популярный украинский ведущий и шоумен Григорий Решетник подогрел слух о том, что певица Злата Огневич возможно передумала и выбрала другого мужчину после реалити-шоу "Холостячка-2". Он показал снимок из-за кулис пост-шоу "Как выйти замуж", на котором позируют "холостячка", Дмитрий Шевченко и сам Григорий, тем самым намекая на их вероятное воссоединение.

Однако пользователи сети не поверили телеведущему и стали писать, чтобы он перестал интриговать зрителей. Соответствующее фото Решетник опубликовал на личной странице в Instagram, написав в посте: "Осталось 3 дня…" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото изображены Григорий Решетник, который говорит о чем-то с Дмитрием Шевченко, а рядом с ними стоит Злата Огневич. Судя по фото, им весело, ведь все трое широко улыбаются.

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Фоловеры разделились во мнениях на счет воссоединения пары. Одни считают, что Злата и Дмитрий все-таки будут вместе, а другие наоборот, что Григорий умышленно опубликовал снимок, чтобы заинтриговать и повысить рейтинги программы.

"Ну, конечно они будут вместе", "Если Гриша выставляет будто они вместе, то это на тысячу процентов так не будет", "У Димы уже есть девушка", "Они не вместе. Рекламу по внимательней посмотрите, предложение делает вообще кто-то не из Холостячки (по одежде видно) и скорее всего вообще не Злате", "Гриша, хватит интриг. Они не вместе", "У Димы уже другая девушка и возможно он ей сделает предложение как раз на пост-шоу", "Это супер, что она его не выбрала, он достоин мудрой женщины", – пишут люди.

Добавим, что Григорий Решетник опубликовал еще одно фото, на котором позирует вместе с участником реалити-шоу "Холостячка-2" Максимом Тарапатой .

"Это жизнь и она не предсказуемая", – коротко подписал фото Григорий.

Напомним:

В финале романтичного реалити-шоу главная героиня, певица Злата Огневич выбрала среди двух мужчин – бизнесмена Андрея Задворного. Он является предпринимателем с собственной компанией по производству деревянных игрушек для детей.

Тогда второй финалист проекта Дмитрий Шевченко заявил, что это был сложный путь для него. По его словам, он впервые захотел открываться девушке, однако "что-то пошло не так".

Вскоре пользователи сети раскритиковали выбор Златы, и стали писать оскорбительные комментарии под публикациями. Певица отреагировала на хейт от поклонников, заявив, что все комментарии "глубоко удивляют ее".

"Я не могу и не хочу удовлетворять желания миллионов людей. Я сделала свой выбор. Правильный он или нет – покажет время. Я открылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, поэтому такая бурная реакция на мой выбор", – обратилась к поклонникам Огневич.

Коротко о знаменитостях:

Григорий Решетник – 38-летний украинский телеведущий, актёр и режиссёр, родом из Николаева. Является одним из самых востребованных телеведущих в стране. Он вел такие передачи, как "Невероятная правда о звездах", "Холостяк", "Холостячка", "Как выйти замуж" и другие. В 2010 году женился на девушке по имени Кристина, в браке с которой родились трое сыновей – Иван, Дмитрий и Александр.

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица, родом из Мурманска. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым. Главная героиня романтичного реалити-шоу "Холостячка-2".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный ускользнул от ответа на вопрос поклонника – вместе ли он со Златой Огневич. Мужчина заявил, что обо всем станет известно лишь в пятницу на пост-шоу "как выйти замуж".