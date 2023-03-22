Ведущая в прямом эфире попыталась унизить Полякову из-за внешнего вида, но сама нарвалась на хейт. Видео

Известная украинская певица Оля Полякова на днях появилась в программе "Сніданок з 1+1", чтобы рассказать о новом кулинарном проекте, ведущей которого она стала. Артистка посетила утреннее шоу в онлайн-формате – по видеосвязи. Ведущую Елену Квитку возмутил внешний вид звезды, поскольку Полякова якобы "готовится ко всем интервью, а на это пришла с "кудлом на голове".

Видео дня

Свое недовольство Квитка озвучила в прямом эфире. На YouTube-канал "Сніданку з 1+1" залили видео с вырезанным комментарием ведущей, однако этот фрагмент распространили в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оля, я знаю, что вы точно готовитесь к каждому интервью. Скажите, а перед нашим включением вы уже сходили к косметологу или на прессотерапию?", – выдала тележурналистка, намекая на "неподобающий" внешний вид знаменитости.

Полякова, которая появилась в утреннем шоу в натуральном виде, без макияжа и укладки, очевидно, не поняла, что в ее адрес прозвучала претензия, а поэтому лишь искренне посмеялась со слов ведущей и самоиронично сказала: "Я просто встала, сделала пучок на голове и жду теперь комментарии; "какая Полякова страшная без всех этих приблуд".

За артистку вступился другой ведущий Константин Грубич. Он сразу постарался перевести тему.

"Та ну, причем здесь это. Вот мой первый комментарий был, что эта прическа напоминает пирожное "Анна Павлова". Так вот, вернемся к шоу: вы будете готовить соленые блюда или десерты?" – профессионально выкрутился журналист.

Уже после того, как Полякова попрощалась с ведущими и зрителями, Квитка съязвила, что вопрос про внешний вид и так оставила на конец интервью, чтобы певица "не отключилась после такого приветствия".

"Я и так оставила этот вопросик Оле Поляковой на самый конец нашего эфира, чтобы она нас просто не выключила после такого приветствия. Но я могу сказать, что действительно, как солнышко даже с таким кудлом на голове. Я с таким сегодня на работу ехала", – прокомментировала Квитка.

В сети за исполнительницу вступились, а вот ведущей пожелали думать перед тем, как что-то говорить.

"Полякова с гулькой улыбающаяся и счастливая, а ведущая даже вылизанная сидит недовольной", "Эта фраза многое говорит о ведущей, как о человеке", "1+1: ищем новую ведущую", "Полякова, извините, и с кудлом с утра выглядит очень натурально, мило и красиво", "Ляпнуть – ляпнула, подумать – забыла", "Тактичность и профессионализм вышли из чата", "Очень некомпетентно", "Наверное, она там больше не работает", – пишут комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мама Оли Поляковой около 20 лет своей жизни провела в РФ, куда переехала к новому избраннику после развода с первым мужем. Покинула Светлана страну-террориста только в мае прошлого года, после полномасштабного вторжения. Однако не только близкий человек связывал артистку с Россией – там у нее была недвижимость. Подробности – в нашем материале.

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