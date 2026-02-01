Вдова одиозного Табачника вступилась за Иво Бобула, который восхваляет Януковича: стояли в очереди, чтобы поцеловать в задницу

Вдова одиозного музыканта и экс-нардепа от пророссийской "Партии регионов" Яна Табачника – певица Татьяна Недельская – вступилась за народного артиста Украины Иво Бобула после якобы волны критики из-за его положительных высказываний о президенте-беглеце Викторе Януковиче. Она заявила: в современных украинских реалиях любая позиция, которая якобы не вписывается в общепринятый публичный канон, автоматически становится поводом для обвинений в измене.

Соответствующее сообщение Недельская обнародовала в Instagram, использовав жесткую риторику и нецензурные формулировки в адрес "оппонентов" певца. Она поставила под сомнение сам факт агрессивной реакции общества на личные воспоминания и положительные оценки прошлых событий, хоть и с негативными персонажами.

"Сегодня иметь свой взгляд, озвученный не на украинском, не одетый в вышиванку – это автоматически стать пассажиром "русского корабля"? Но я, лично могу утверждать, что 99 процентов травителей Иво Бобула – стояли в очереди, чтобы поцеловать в задницу Януковича, и сидели на VIP местах на концерте у Иосифа Давыдовича Кобзона", – написала Недельская.

Причиной скандала стало недавнее русскоязычное интервью Иво Бобула Дмитрию Гордону, в котором певец положительно высказался о Викторе Януковиче. В частности, артист заявил: "Когда не было Путина еще при нем, как бы там не пугали им, – это работяга. Работяга, он из рабочих".

Бобул отметил, что лично знал Януковича, видел его отношение к семье и то, как к нему относились люди во время публичных мероприятий.

"Он любил семью, он любил своих сыновей – это я точно знаю. Его любили люди. То, что я видел, когда какие-то концерты были, а он приглашал, я видел, как к нему относится народ", – сказал певец.

В то же время Бобул добавил, что не анализировал деятельность Януковича как политика (включая его криминальное прошлое) и не берется оценивать обвинения в его адрес, подчеркивая, что со временем "человек меняется", в частности под влиянием окружения.

В этом же интервью Иво Бобул высказался и относительно Таисии Повалий. По его словам, артистку в Украине "постоянно унижали" за выступления перед Виктором Януковичем, что, по его мнению, могло повлиять на ее решение строить карьеру в России.

"У нас сделали одну большую ошибку: нельзя травить народного артиста. Говорили Повалий: "Ты пела для Януковича" или еще для кого-то. Я тоже пел для Януковича, но жизнь наша такая, мы артисты! Как ты можешь сказать президенту, что не будешь? Мне кажется, надо было позвать артистов и поговорить с ними, а не отдавать на растерзание. Пустили на самотек, потому что ты где-то пел и кому-то не понравился", – сказал певец.

Подобные заявления в поддержку Януковича Иво Бобул делал и раньше. В 2018 году он назвал Виктора Януковича "очень хорошим человеком" и заявил, что тот должен был остаться в Украине, чтобы "довести все до конца", а не бежать "на Ростов".

"Я знал его лично, знал его семью. Он был очень хорошим человеком. Поверьте мне. Тогда, когда еще не был даже премьером. Я имел честь играть на свадьбе его младшего сына, я с ним познакомился там. Видел, что человек хозяйственный", – говорил артист.

Тогда же Бобул утверждал, что не стоит обвинять Януковича во всех проблемах государства: "Свита делает короля. Иногда надо подумать, кто же его окружал. Иногда мы все валим на одного. А вокруг – что?"

