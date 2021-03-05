Василиса Фролова рассказала о самочувствии на 41 неделе беременности. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова поделилась с поклонниками, как чувствует себя на последних неделях беременности.

Она опубликовала на своей странице в Instagram stories, в котором заявила, что ей тяжело спать ночью, поэтому она высыпается днем. Также знаменитость прикрепила фото, сделанное в постели. Она лежит на белоснежной постели, волосы слегка взъерошены, на лице нет макияжа (кадр можно посмотреть ниже).

"41 неделя…Из-за того, что ночью спать тревожно и невозможно, высыпаюсь хотя бы днем", – объяснила будущая мама.

Напомним, Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия Фролова) – украинская телеведущая, модель и актриса. Она начала карьеру в модельном бизнесе, получив в 1995 году звание "Вице-королева Харькова". Дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world".

О том, что знаменитость вскоре станет мамой, она сообщила, когда показала поклонникам снимок во время сдачи анализов. Отметим, что недавно Василиса Фролова переболела коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, беременная Василиса Фролова рассказала об отце ее ребенка. Она заявила, что ее избранник весьма известен в телевизионном кругу. Кроме того, уточнила, что их отношения начались с беременности.