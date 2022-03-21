'Ваши родственники в плену!' Катя Осадчая предупредила украинцев о новой схеме мошенничества

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая с командой создала и развивает Telegram-канал "Поиск пропавших", предупредила украинцев о новой схеме мошенничества. Злоумышленники, которые хотят нажиться на горе людей, звонят тем, кто ищет родных, и говорят, что те находятся в плену.

Осадчая призвала граждан быть осмотрительными и доверять только проверенной информации. Также телеведущая просит не перечислять деньги мошенникам. Соответствующее обращение она сделала в Instagram.

"Мы получили информацию, что люди, которые оставляли у нас заявки о поиске своих родных, им звонят и говорят, что родные у них в плену. Внимание, еще нет ни одного подтверждения плена гражданских. Если есть возможность, не берите трубку, если этот номер вызывает у вас подозрение", – сообщила она.

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Осадчая также призвала тех, кто ищет родных, не перечислять деньги мошенникам. Столкнувшихся с таким она просит сохранить номера телефонов злоумышленников.

"В 99,99% случаях, почти 100% – это мошенники, которые просто лгут, что рядом с ними есть ваши родные, что они нашли их, что они находятся в плену", – сказала она.

Телеведущая обратилась и к мошенникам, которые "хотят нажиться на чужом горе": "Мы сотрудничаем с Киберполицией. И мы обязательно найдем тех, кто это сделал. Слава Украине".

Как писал ранее OBOZREVATEL, Осадчая резко прокомментировала съемки своей соотечественницы, певицы MARUV (Анны Корсун) в русском глянце. Она посоветовала звезде отдать украинский паспорт и следовать за военным кораблем.

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