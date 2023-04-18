'Вас забальзамировали?' Россияне поставили Пугачевой 'неутешительный диагноз' после ее фото с дня рождения

После осуждения полномасштабного вторжения Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным стали врагом номером один для россиян. Коллеги не упускают возможности полить грязью звездную семью, а обычные граждане, особенно те, которые далеки от медицины, приписать певице какой-либо смертельный диагноз.

Видео дня

После дня рождения знаменитость опубликовала кадр в личном Instagram. Соотечественники не постеснялись написать, как плохо выглядит Алла Пугачева и предположить, что она мучается от страшного недуга (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, как передают пропагандистские СМИ, "опытный" пластический хирург из России Александр Вдовин установил – у звезды однозначно есть серьезные проблемы со здоровьем. Он отметил, даже фотошоп не помог скрыть "тревожные сигналы". Мужчина обратил внимание на отеки, которые, по его словам, могут быть связаны с грыжами. Он посоветовал селебрити срочно пройти полное медицинское обследование и отказаться от пластических операций.

Что касается недоброжелателей исполнительницы, они не могут смириться, что Пугачевой исполнилось 74 года и она уже не будет выглядеть как в 30-летнем возрасте. Россияне постарались побольней зацепить Примадонну, оставив бестактные комментарии.

"Что за зомби на фото?", "Сплошной фотошоп", "А кто это вообще на фотографии?", "Фотография – кошмар", "Эта та женщина, которая содержала всю Россию? А ее подруга – весь Советский Союз? Та женщина, которая поет? Ой, простите, предает?", "Мумия. Уже фотошоп бессилен", "Мда, печально смотреть на фото, даже Гурченко посимпатичнее умерла", "Треш-контент какой-то" "Вас забальзамировали?", – читаем под постом Пугачевой.

Недавно OBOZREVATEL передавал, что Тина Кароль во время гастрольного тура в Израиле встретилась с Аллой Пугачевой. Как отметила поп-дива, это был необходимый и очень душевный разговор. Исполнительница хита "Ніжно" не хотела афишировать событие в социальных сетях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!