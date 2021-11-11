Валерий Меладзе в новом клипе снял бывшую жену Николая Тищенко. Видео

Популярный российский певец Валерий Меладзе презентовал новый клип к треку "Полюбил". В своей музыкальной работе артист снял модель, экс-супругу нардепа Николая Тищенко Ирину Журавскую.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. "У каждого человека есть мечты. Они или должны сбываться вовремя, или их нужно отпустить", – написал Валерий Меладзе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, песня "Полюбил", как и большинство хитов артиста, рассказывает историю любви. В клипе показано, как Валерий взаимодействует с обученным соколом, на котором был надет GPS-навигатор для отслеживания. Птица была прообразом того, что значит уметь любить и отпускать.

Видео дня

В клипе снялась финалистка Miss World 2008 Ирина Журавская. Отметим, что это уже вторая совместная работа Ирины и Валерия. В первый раз она снялась в клипе "Вижу солнце".

Традиционно композитором выступил Константин Меладзе, а режиссером – Заур Засеев.

Поклонники артиста уже успели оценить музыкальную работу Меладзе и поспешили засыпать его комплиментами.

"Валерий Ваши клипы всегда шедевры", "Как всегда всё дорого, со вкусом, изысканно, без пошлости! Браво!", "С премьерой, очень красиво", "Красивейшая история! Такая эстетика!", "Вы мой любимый исполнитель", "Бомба", "До мурашек", "Супер", "Всё очень красиво! Песня, клип, девушка и Валерий", "Очень красиво! Изящно! Чувственно! Проникновенно!", "Каждый раз при прослушивании этой песни- мурашки! Валерий, ваш голос вызывает бурю эмоций!", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Валерий Меладзе – 56-летний советский и российский певец родом из Батуми (Грузия). Обладатель премий "Овация", "Песня года", "Золотой граммофон", "Муз-ТВ" и другие. Был женат на Ирине Малухиной, в браке с которой воспитывали трех дочерей – Ингу, Софью и Арину. Вскоре расстались, и певец женился на экс-солистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой. У пары родились сыновья Константин, Лука и дочь Агата.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Валерий Меладзе рассказал, что его брат Константин не живет вместе со своей супругой, певицей Верой Брежневой.

Также OBOZREVATEL писал о том, что бывшая жена Валерия Меладзе, Ирина, откровенно рассказала о своем погибшем первенце, который родился в 1990 году.