Вакарчук – о жертвах Холокоста: это болезненный урок

Украинский певец, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к украинцам в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста. По его словам, задача каждого – никогда не забывать об этих страшных страницах истории.

Он отметил, что нужно сделать так, чтобы это никогда больше не стало реальностью. Об этом Вакарчук написал на своей странице в Facebook.

Музыкант рассказал, что людям XXI века трудно даже представить те ужасы, которые происходили на родной земле еще при памяти наших бабушек и дедушек.

"И болезненный урок, который вынесло человечество из этой трагедии, нужно помнить каждый день", – написал знаменитость.

Вакарчук добавил, что достоинство, свобода, жизнь человека – являются высшими ценностями. По его словам, то, что начинается с ненависти, предрассудков и фанатизма, может привести к убийству миллионов.

Напомним, Святослав Вакарчук – украинский музыкант, автор песен, государственный и политический деятель. Председатель политической партии "Голос" с 12 июня 2019 года по 11 марта 2020 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VI и IX созывов.

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