В трендах беглец и россиянин: Волошин, который незаконно сбежал из Украины, возглавил рейтинг украинского YouTube

27-летний блоггер Александр Волошин, который незаконно выехал из Украины в разгар полномасштабной войны, возглавил музыкальные тренды украинского YouTube. 24 февраля интернет-деятель выпустил новый трек "Ненько", который, похоже, понравился слушателям.

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Украинцы вывели композицию инфлюэнсера, где тот спел о тоске по Родине, на первое место во вкладке "Популярное" на видеохостинге за один день после релиза. Клип на песню уже собрал 52 тысячи лайков.

Стоит отметить, что кроме беглеца, топовые позиции в трендах YouTube заняли треки из нового альбома "хорошего россиянина" Моргенштерна. Его музыкальные работы оказались на втором, третьем и пятом местах.

Четвертое место заняла песня исполнительницы Klavdia Petrivna – "Невже". Артистка создала хит в ответ хейтерам на "негатив, что окружает исполнителей, но вместо того, чтобы сдаваться, он переходит в новый этап внутреннего роста".

Популярным среди украинцев стал также трек Светланы Лободы – "Інстинкт". А пятерку исполнителей, чьи музыкальные работы больше всего впали в душу отечественным слушателям, закрыла американская певица Леди Гага с композицией Abracadabra.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинцы продвинули в топ "старую" песню Тони Матвиенко, которую записали 23 февраля 2022 года.

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