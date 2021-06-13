В Стамбуле погибла украинская модель, выпав с балкона

11 июня в городе Стамбул, Турция, погибла украинская модель Анжелика Срабьянц, выпав из балкона пятого этажа дома в жилом комплексе. Девушка умерла во время нахождения в карете скорой помощи от многочисленных травм, полученных после падения.

Как оказалось, перед смертью модель поссорилась со своим парнем, турецким дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, с которым они уже длительное время жили вместе, пишет издание Strana. По словам Бурака, вечер перед смертью Анжелики, пара провела в ресторане, поужинав и выпив спиртного. По дороге домой влюбленные начали ссориться: модель ударила бойфренда кулаком в лицо и рассекла ему бровь.

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Как утверждает парень, в квартире они продолжили выяснять отношениях друг с другом. Затем он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. По словам Бурака, он схватил ее за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась.

Вечер перед падением с балкона модели Эрджан записал на видео, где видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня. На видео виден момент падения, однако вместо того, чтобы спасать девушку, парень снимал на камеру.

На данный момент Эрджан задержан по подозрению в умышленном убийстве. К тому же в их квартире обнаружили наркотики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская модель Playboy трагически погибла в Италии. Девушка утонула в море вблизи острова Сардиния.