В сети вспомнили поездку Шона Коннери в СССР: его никто не узнавал

Шотландский актер Шон Коннери, известен прежде всего как эталонный Джеймс Бон, дважды приезжал в СССР, где, в отличие от остального мира, его мало кто знал в лицо. Первый визит артиста состоялся в 1969 году для съемки в фильме "Красная палатка".

Как писал директор картины Борис Криштул в своей книге "В титрах последний", когда Коннери встречали в аэропорту, никто не показывал на него пальцем и ни один человек не бросился за автографом. Все потому, что фильмы о Бонде в советский прокат не выпускались. Соответствующий отрывок из книги опубликовал блогер Рустем Адагамов в личном Twitter-аккаунте (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сначала, как мне показалось, Коннери этому даже обрадовался. Но пока ждали багаж, в его глазах потихоньку стало появляться недоумение. Почему меня не рвут на части? – можно было прочесть на этом лице. Возможно, он хотел задать этот вопрос мне еще в аэропорту, но задал его через два дня на "Мосфильме", – писал Криштул.

Шон Коннери в фильме о Джеймсе Бонде lifestyleasia.com

Как сообщает издание BBC, тему приезда голливудской звезды в СССР позднее иронично обыграл Владимир Высоцкий в своей "Песне про Джеймса Бонда, про агента 007". Там тоже отмечается, что советские люди совершенно не обратили внимания на знаменитого актера.

Во время своих выступлений Высоцкий рассказывал, что под конец пребывания в СССР Коннери устал от одиночества и отсутствия поклонников и решил организовать застолье для своих коллег-кинематографистов. Однако из-за языкового барьера живого общения не получилось.

Тем не менее, актеру старались оказывать максимальное внимание и исполнять практически любую его прихоть.

Шон Коннери и Татьяна Романова в фильме "Из России с любовью" bbc.com

В 1989 году Коннери пригласили на роль командира советской подводной лодки в триллере "Охота за "Красным Октябрем" по роману Тома Клэнси. Актер не только исполнил главную роль в фильме, но и участвовал в написании сценария.

Как Шон Коннери приезжал сниматься в СССР Twitter-аккаунт Рустема Адагамова

Почему советские зрители проигнорировали визит знаменитого Джеймса Бонда Twitter-аккаунт Рустема Адагамова

Шон Коннери приезжал сниматься в СССР Twitter-аккаунт Рустема Адагамова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре 1962 года впервые на экраны вышел первый фильм о суперагенте Джеймсе Бонде "Доктор Ноу", именно он дал старт знаменитой "бондиане".