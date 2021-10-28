В сети всплыло трогательное фото Милы Йовович в Киеве 45-летней давности

В сети всплыл архивный кадр голливудской актрисы с украинскими корнями Милы Йовович, где она позирует со своей звездной мамой в Киеве. На черно-белой фотографии девочке нет еще года.

Трогательным кадром, где маленькая Мила на руках у Галины Логиновой – известной советской актрисы, поделилось издание Український часопис в Twitter. Также показали уже взрослую звезду, приехавшую посетить родные земли, когда она уже стала известной в Штатах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним, что родители актрисы познакомилась в столице в далеком 1973 году в ресторане гостиницы "Лыбидь". Отец Милы Боги Йовович учился на врача-терапевта и был на плохом счету в комитете государственной безопасности СССР.

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Юной красавице часто намекали, что ей не нужно встречаться с иностранцем, а парню вообще пришлось бежать в Лондон. После долгих попыток получить разрешение на выезд Галина и маленькая Мила смогли присоединиться к Боги в Англии.

Однако, там семейству тоже пришлось не сладко и скоро они под видом туристов переехали в США. Тогда и началась актерская карьера Милы Йовович, которая впоследствии порадовала своих фанатов ролями в фильмах "Пятый элемент" и "Жанна д'Арк".

В 2015 году звезда вернулась в Киев, чтобы посмотреть на места, где провела детство. Мила вспомнила киностудию, куда ее водила мама, детский сад и собаку Дружка.

Кратко о звезде:

Мила Йовович – американская актриса, певица, модель и модельер;

В модельном бизнесе с 9 лет. Впервые появилась на обложке итальянского журнала "Lei";

Всего Мила записала два альбома. В первый - "The divine comedy" - вошла запись украинской народной песни "Ой у гаю при Дунаю" в ее исполнении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мила Йовович выложила семейное фото по отдыху на реке. Актриса с детьми и мужчиной любовалась водопадами.