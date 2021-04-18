В сети появились слухи о разрыве отношений между Мишиной и Эллертом

В сети не так давно появились слухи о том, что главная героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина рассталась со своим избранником Александром Эллертом. Так, поклонники пары предположили, что они не вместе исходя из того, что актриса удалила практически все совместные фото с возлюбленным.

Помимо этого, Мишина также отписалась от Эллерта в Instagram, что тоже насторожило фанатов. А на днях сын Ксении Платон отпраздновал свой день рождения, на котором не присутствовали ни Александр, ни дочь избранника звезды –Эля.

В тоже время у Эллерта в Instagram-аккаунте сохранились фото с Мишиной, к тому же он даже поздравил Платона с днем рождения и опубликовал трогательные кадры.

Под последним постом Мишиной поклонники стали засыпать ее вопросами о том, где же Александр и действительно ли они не вместе. Однако актриса пока не комментирует данную ситуацию.

"А теперь все дружно скрестили пальцы в надежде, что Мишина все еще Сашина", "Похоже, что сказка закончилась. Очень жаль", – писали пользователи сети.

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