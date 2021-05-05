В сети появились мемы о голых съемках украинок в Турции и Дубае

После откровенной фотосессии украинок на яхте в Турции в сети стали распространять мемы о девушках. Их сравнили с моделями, которых застали на похожей съемке в Дубае.

Об этом стало известно на странице в Instagram-stories одной из участниц фотосессии Ирины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, в меме сделали коллаж из двух откровенных съемок украинок и написала следующее:

"Дашь списать домашку?

– Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.

– Ок".

Модель Ирина отметила, что "прикол" в том, что она знает всех девушек лично. Другая украинка Юлия также посмеялись в сети со сложившейся ситуации с фотосессией в Турции.

Напомним, украинок задержали в Турции за откровенную съемку на яхте в бухте Гечек в заливе Фетхие. После допроса их отпустили, но информация об аресте уже успела дойти до местных СМИ.

Одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции, которая была задержана полицией вместе с остальными моделями, сообщила, что уже улетела в Киев. Однако она заявила, что намерена снова вернуться через месяц.

Также ранее в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции – Диана – поделилась с подписчиками сети кадрами, на которых продемонстрировала, как отдыхает с подругами на курорте. Девушки катались на большой яхте, а также отмечали день рождение одной из них.