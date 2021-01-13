В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой, которым 90 лет

София Ковнир
София Ковнир
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В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой, которым 90 лет

В сети всплыли фотографии советской актрисы театра и кино Любови Орловой. В кадре знаменитость предстала полностью обнаженной.

Как стало известно, снимки были сделаны в 1930-е годы. Их опубликовал историк моды Александр Васильев в своем Telegram-канале (фото можно посмотреть ниже).

Так, в кадре Орлова сидит на кровати полностью голая, прикрываясь одеялом. А на одном из снимков звезда закрыла свои интимные места шляпой.

Любовь Орлова обнаженная на кровати

Известно, что фотографировал кинодиву ее супруг Григорий Александров.

Любовь Орлову голой сфотографировал супруг
Любовь Орлова сидит на кровати полностью обнаженная

  • Напомним, Любовь Орлова – это советская актриса театра и кино, певица, танцовщица, пианистка.

  • Первый муж – Андрей Гаспарович Берзин, заместитель начальника административно-финансового управления Наркомата земледелия.

  • Гражданский муж – Франц, австрийский импресарио.

  • Второй супруг – Григорий Александров, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Детей у Орловой не было.

  • Актриса известна благодаря ролям в таких фильмах, как "Русский сувенир", "Весна", "Встреча на Эльбах" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали уникальные старинные фотографии украинок в традиционном национальном костюме. Одно из фото было сделано в конце XIX века, а второе – в середине XX-го.

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