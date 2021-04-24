В сети показали, как выглядит 19-летний сын Джонни Деппа

В сети опубликовали редкий кадр 19-летнего сына голливудского актера Джонни Деппа и его экс-супруги Ванессы Паради – Джека, который не так популярен как его сестра Лили-Роуз.

Так, в одном из фан-аккаунтов юного Деппа появилось новое фото Джека, а позже им поделилось зарубежное издание Mirror. На фото парень позировал в поле среди цветов, а сзади него фигурирует надписи Hollywood, которая расположена на Голливудских холмах.

Под снимками поклонники в сети писали, что Джек и Джонни Депп невероятно похожи, в то время как его сестра Лили-Роуз копия актрисы Ванессы Паради.

К слову, Джек очень редко попадает в объективы папарацци. Парень ведет скромный образ жизни, не дает интервью и не заключает контракты с компаниями. В одном из интервью его отец рассказывал, что парень хорошо рисует и владеет музыкальными инструментами. А пойти по стопам отца Деппа Джек пока не планирует.

"Если не считать школьные спектакли и всего такого, он никогда не выражал желания стать актером. Фух!" – рассказывал Джонни.

Стоит отметить, что Джонни Депп воспитывает от брака с актрисой Ванессой Паради двоих детей. Пара рассталась в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото 30-летней давности, как выглядел Джонни Депп. Фанаты отметили, что с возрастом актер становится только лучше.