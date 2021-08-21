В сети показали, как выглядели мировые звезды в молодости и сейчас. Видео

В сети опубликовали кадры, на которых продемонстрировали, как изменилась внешность мировых артистов кино и музыки. На видео сначала показали, как выглядят на сегодняшний день знаменитости и добавили несколько архивных фото звезд.

Соответствующие кадры разместили в приложении TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). На страничке можно увидеть множество коротких роликов, где видно, как менялись такие мировые звезды: Шерон Стоун, Адриано Челентано, Софи Лорен, Брижит Бардо, Моника Беллуччи, принцесса Диана и другие.

Видео дня

На коротких роликах видно, что с помощью специального приложения автора "оживили" снимки знаменитостей. В кадре фигурировали Адриано Челентано, Энджи Дикинсон, Кароль Буке, Хеди Ламарр, Урсула Андерсс, Софи Лорен, Брижит Бардо.

Ранее OBOZREVATEL писали о том, что фото Украинки и Шевченко "оживили" благодаря искусственному интеллекту. Генеалогическая компания запустила функцию, которая позволяет преобразовывать кадры с умершими предками на короткие видео.