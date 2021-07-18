Фото юной Регины Тодоренко до славы: как изменилась звезда

Украинская телеведущая Регина Тодоренко прошла долгий путь, чтобы стать популярной на весь шоу-бизнес. А начинала свою карьеру юная звезда в роли ведущей известного конкурса, где ее заметила продюсер Наталья Могилевская и пригласила в украинский проект.

После участия в шоу "Фабрика звезд", который дал толчок в карьере Тодоренко, звезда попала в музыкальную группу и стала солисткой "Real O", однако через 5 лет покинула коллектив. В 2014 году стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка" и до 2017 года приняла участие во всех последующих сезонах. В 2015 году начала свою сольную карьеру как певица, выпустив дебютную песню "Heart’s Beating".

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О том, как выглядела Тодоренко в начале своей карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на архивном снимке, сделанном в 2008 году, Тодоренко позирует с другим цветом волос и практически без макияжа. На другом фото, сделанном в наши дни, видно, артистка изменила не только прическу.

В сети поклонники не раз утверждали, что Тодоренко прибегала к услугам косметолога и даже хирурга, сделав пластику носа и увеличив губы.

"Губы может чуть увеличила и макияж лучше стал", "Она просто в лице чуть худее стала, и нос немного измененный, но возможно это макияж так. Она везде красивая", "Ну тут губы явно подколоты", – писали в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко показала, как выглядела девять лет назад. Соответствующие снимки знаменитость опубликовала в Instagram. На них можно увидеть, как Тодоренко сидит у окна, принимает различные позы и даже забирается в пустую ванну.