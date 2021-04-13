В сети показали, как Станислав Боклан выглядел 30 лет назад. Фото
В сети показали, как украинский актер Станислав Боклан изменился за 30 лет. Поклонники артиста отметили, что возраст его только украсил.
Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На черно-белом кадре, который был сделан в 90-е, Боклан запечатлен в черной футболке, джинсовке и со слегка отросшими волосами (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
На втором снимке, который был сделан недавно, можно заметить, что актер практически не изменился. У него лишь добавилась седина и несколько морщин. Перед камерой Станислав появился в черной кофте и с цепочкой на шее.
"Действительно, он стал лучше", "С возрастом появился особый шарм", "Какой был, таким и остался", "Очень хороший мужчина", "Скажу, что красавец и в молодости и сейчас", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Станислав Боклан – украинский актер театра и кино. Широкую известность получил благодаря ролям в сериалах "Слуга народа" и "Папик". Он также является судьей в проекте "Лига Смеха".
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