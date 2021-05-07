В сети показали, как Камалия выглядела в 16 лет до встречи с мужем-миллиардером

В сети поделились снимком украинской поп-исполнительницы Камалии, на котором ей всего 16 лет. На черно-белом фото, сделанном 27 лет назад, знаменитость позирует в топе с принтом.

Из украшений на артистке была тоненькая цепочка с кулоном. Об этом пишет Clutch (чтобы посмотреть кадр, доскролльте новость до конца).

Особое внимание привлекает прическа Камалии с короткой густой челкой. Из макияжа – только туш и бледная помада.

"Нашла у мамы фотографию, мне здесь 16 лет", – коротко подписала фото певица.

Поклонники звезды удивились натуральной красоте Камалии и засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая", "Помню тебя такой", "Вот сразу видно все натуральное, без пластики!", "Вот она настоящая, а не сделанная красота", "Такая классная", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. В 2008 году она победила на конкурсе "Миссис мира" – ежегодный конкурс красоты для замужних женщин.

Певица основала шоу-центр "Камалия", который занимается не только ее продюсированием, но и проведением различных концертов и шоу-программ.

Камалия замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром. У пары двое детей – Мирабелла и Арабелла.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Камалия рассказала, что самым дорогим подарком от мужа был самолет. Роскошный презент Мохаммад Захур подарил ей просто так.