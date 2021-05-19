В сети показали, как Ефросинина выглядела в 13 лет. Фото

В сети опубликовали снимок, на котором показали, как украинская телеведущая Маша Ефросинина выглядела в 13 лет. Тогда у знаменитости была небольшая челка и черный цвет волос.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Поклонники звезды оставили множество комментариев под постом.

Так, в кадре Ефросинина позировала в клетчатом наряде, с короткими черными волосами и челкой. Кроме того, в школьное время ведущая носила массивные серьги из дерева.

На другом фото, сделанном в наши дни, видно, что у знаменитости за эти годы не изменился цвет волос и она все так же продолжает стричь и укладывать челку.

Пользователи сети оценили архивное фото Ефросининой и написали множество комментариев под публикацией. Отметим, что нашлись и те, кто заподозрил телеведущую в пластике.

"Как много пластики!", "Как-будто не Мария в 13 лет", "А губы то накачала", "Смешная", "Похудела совсем", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

В 2014 Маша Ефросинина ушла с "Нового канала", где продолжительное время работала ведущей разных развлекательных программ. В августе этого же года звезда родила второго ребенка, поэтому взяла небольшую паузу в карьере.

Сейчас телеведущая активно ведет блог в социальной сети, приглашает знаменитостей на авторскую программу "Экзамен", которая идет на ее Youtube-канале, и занимается благотворительностью.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали архивное фото популярного американского актера Тома Круза, которое было сделано еще в 80-х годах. Так, он запечатлен совсем юным мальчишкой.