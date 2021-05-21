В сети показали, как Андре Тан выглядел 20 лет назад. Фото

В сети опубликовали архивное фото известного украинского модельера Андре Тана, сделанное более 20-ти лет тому назад. Так, в то время у него были длинные волосы и совершенно другой стиль.

На странице "Зірковий шлях" в Instagram появилась соответствующая публикация (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На снимке 20-летней давности звезда появился с кудрявыми волосами, в светлой футболке и с серьезным взглядом.

Тогда как на недавно сделанном кадре у дизайнера на лице сияла ослепительная улыбка, к образу добавились стильные очки, а вместо яркой футболки на нем был классический пиджак.

Поклонники в комментариях отметили, что и тогда, и сейчас Тан выглядит эффектно. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Он мне всегда так нравился. Очень талантливый дизайнер!", "Очень", "Изменился. Но и тогда, и сейчас очень привлекательный", "Он крутой дизайнер! Еще и развелся… Я уже еду в Киев".

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, вошедший в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Родился 26 октября 1982 года в Украине. В детском возрасте проживал в городе Барвенково по улице Краснозаводская. В 11 лет начал посещать курсы кройки и шитья.

Недавно заявил о разводе с женой Алиной Харечко. У пары есть дочь София, которая родилась в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Андре Тан показал, как выглядел в детстве. Тогда у маленького мальчика были светлые волосы.