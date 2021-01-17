В сети показали архивный снимок молодой Пугачевой: поклонники восхитились

В сети опубликовали снимок 71-летней российской певицы Аллы Пугачевой, где она предстала совсем молодой. Фото чуть больше 30 лет.

Соответствующий кадр появился на фан-странице артистки в Instagram. Поклонники знаменитости засыпали комментариями.

Так, на фото Пугачева выглядит очень молодо. Она позирует на фоне водоема в белой футболке и с прической в виде гульки на голове.

Стоит отметить, что особенно в кадре выделяются ее яркие голубые глаза.

Фанаты певицы пришли в восторг от архивного фото звезды и оставили множество приятных комментариев по поводу ее внешности.

"Красунечка! Природная! Светлая!", "Неповторимая", "Секси, а глаза бездонные, как море, в них можно утонуть", "Вы прекрасны в любом возрасте", "Какая красивая", "Люблю вашу фирменную улыбку", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева появилась на публике в платьях с оголенными плечами. Пользователи сети оценили наряды артистки.