В России утонул известный музыкант Александр Липницкий

В 68 лет не стало российского музыканта, журналиста и культуролога Александра Липницкого. Он утонул в замерзшей реке, когда пытался перейти ее на лыжах.

О трагической новости сообщила супруга Инна в закрытой группе в Facebook. Также музыкальный критик Артемий Троицкий опубликовал соответствующий пост (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Подробностями произошедшего поделился сын журналиста. По его словам, отец отправился на прогулку со своим псом, оставив машину неподалеку. Но вскоре Владимиру позвонила женщина с плохими известиями.

"Мне позвонила знакомая, проживающая в нашем же поселке, и сказала, что только что на ее глазах на противоположном берегу тонул какой-то мужчина. По описанию стало понятно, что это точно отец. Я не могу понять, почему он пошел другим маршрутом и как не заметил, что льда в том месте почти и нет уже. Возможно, он шел по краю, а собака случайно дернула, и отец таким образом оказался в воде", – рассказал о своих догадках мужчина.

Александр Липницкий окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года начал печататься в советской прессе как специалист по джазу. Через пять лет он познакомился с Борисом Гребенщиковым и группой "Аквариум" и начал ездить на гастроли вместе с ними. Также Липницкий был участником коллективов "Гроздья виноградовы" и "Отзвуки Му".

Кроме того, Александр является автором многих фильмов и телепрограмм о русском роке. Он занимался съемкой документальных картин о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове. В 2000-х годах на канале "Ностальгия" выходила его авторская программа "Еловая субмарина".

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