В России начали 'денацифицировать' собственных артистов, выступивших против войны

В России начали травить знаменитостей, публично выступивших против войны в Украине. В Москве и Санкт-Петербурге заметили плакаты, где унижают несогласных с путинским режимом артистов.

Под "прицел" пропагандистов попали блогер Даниил Поперечный, исполнители Face и Моргенштерн, актер Даниил Козловский, певица Монеточка, группа Little Big и украинка Вера Брежнева. О "денацификации" своих же граждан сообщил украинский режиссер Олег Бондарчук в Instsagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На постерах, которые путинисты развесили возле метро и на стенах, авторы высмеяли знаменитостей, которые не поддержали геноцид в Украине и помогают сбежавшим от оккупации и ракетны обстрелов беженцам.

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В частности, можно заметить слова "Little патриотизм, Big дебилизм", отсылающие читателей к названию российского коллектива Little Big. А сериал с Козловским, который как-будто бы скоро должен выйти на экранах, назвали "говн*м".

"В России начали "денацифицировать" собственных граждан. Такие плакаты с выступившими против войны российскими артистами стали появляться в Москве и Санкт-Петербурге", – написал Бондарчук.

Певицу Монеточку обвинили в том, что она "продалась Западу за монеты", а актера Дениса Косякова разместили на плакате под названием "Косяков против России", намекая на то, что он выступил против народа.

Под раздачу попал также блогер Николай Соболев, стендап-комик Алексей Долгополов, чью "программу" окрестили "Предательство родины – это вам не шутки", рэперы Face и Моргенштерн. А над лицом Веры Брежневой разместили надпись "Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад".

Как сообщал OBOZREVATEL, команда оппозиционера Алексея Навального создала список причастных к началу войны. Президент РФ Владимир Путин в нем значится как организатор, а пропагандистка Ксения Собчак, актер-путинист Иван Охлобыстин, псевдожурналистка Тина Канделаки и др. – разжигатели агрессии.