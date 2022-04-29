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В России начали "денацифицировать" собственных артистов, выступивших против войны

Катерина Малай
Люди
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В России начали 'денацифицировать' собственных артистов, выступивших против войны

В России начали травить знаменитостей, публично выступивших против войны в Украине. В Москве и Санкт-Петербурге заметили плакаты, где унижают несогласных с путинским режимом артистов.

Под "прицел" пропагандистов попали блогер Даниил Поперечный, исполнители Face и Моргенштерн, актер Даниил Козловский, певица Монеточка, группа Little Big и украинка Вера Брежнева. О "денацификации" своих же граждан сообщил украинский режиссер Олег Бондарчук в Instsagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На постерах, которые путинисты развесили возле метро и на стенах, авторы высмеяли знаменитостей, которые не поддержали геноцид в Украине и помогают сбежавшим от оккупации и ракетны обстрелов беженцам.

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В частности, можно заметить слова "Little патриотизм, Big дебилизм", отсылающие читателей к названию российского коллектива Little Big. А сериал с Козловским, который как-будто бы скоро должен выйти на экранах, назвали "говн*м".

В России начали травить артистов

"В России начали "денацифицировать" собственных граждан. Такие плакаты с выступившими против войны российскими артистами стали появляться в Москве и Санкт-Петербурге", – написал Бондарчук.

Певицу Монеточку обвинили в том, что она "продалась Западу за монеты", а актера Дениса Косякова разместили на плакате под названием "Косяков против России", намекая на то, что он выступил против народа.

Путинисты высмеяли звезд, выступивших против войны

Под раздачу попал также блогер Николай Соболев, стендап-комик Алексей Долгополов, чью "программу" окрестили "Предательство родины – это вам не шутки", рэперы Face и Моргенштерн. А над лицом Веры Брежневой разместили надпись "Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад".

Пропагандисты расклеили плакаты в Москве и Санкт-Петербурге

Как сообщал OBOZREVATEL, команда оппозиционера Алексея Навального создала список причастных к началу войны. Президент РФ Владимир Путин в нем значится как организатор, а пропагандистка Ксения Собчак, актер-путинист Иван Охлобыстин, псевдожурналистка Тина Канделаки и др. – разжигатели агрессии.