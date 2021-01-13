На протестах в поддержку Трампа заметили двойника Чака Норриса: актер выступил с заявлением

София Ковнир Люди 13:27, 13.01.2021 Обновлено: 14:41, 13.01.2021

Американского актера Чака Норриса заметили на протестах в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Но как оказалось позже, это двойник знаменитости.

Так, соответствующий снимок в соцсети опубликовал один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо. Затем его показали на странице в Twitter.

На фото видно, как двое мужчин позируют вместе на фоне протестов. Один из них очень похож на Чака Норриса.

Как выглядит двойник Чака Норриса
Instagram Мэтта Бледсо

Позже на странице в Twitter знаменитость прокомментировал ситуацию. По словам актера, он не имеет никакого отношения к Капитолию и его там не было. Кинозвезда сообщил, что это был двойник.

Кроме того, Норрис подчеркнул, что в обществе нет места насилию, и он будет всегда за закон и порядок.

Чак Норрис выступил с заявлением
Скриншот

  • Напомним, Чак Норрис – американский киноактер и мастер боевых искусств, получивший известность после исполнения главных ролей в боевиках, а также роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска (Россия) с предстоящим Днем города и призвал их не оставлять мусор в лесах.

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