В Одессе отгремел концерт Макса Коржа без соблюдения карантинных правил. Фото и видео

В Одессе 24 июля состоялся концерт белорусского исполнителя Макса Коржа без соблюдения карантинных правил. На стадион "Черноморец" пришло примерно 45 тысяч человек, в то время как заполненность залов должна составлять 2/3 от общего количества мест.

Несмотря на то, что Украина сейчас находится в "зеленой" зоне, правила карантина до сих пор действуют. Так, на концертах, которые проходят на открытых площадках, заполненность залов должна составлять 2/3, а также необходимо носить специальные маски.

Видео дня

Перед начало концерта Коржа в Одессе по кадрам, опубликованным Telegram-каналом Новости Одессы видно, что фанаты не придерживались дистанций, к тому же они были без масок (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что стадион "Черноморец" официально вмещает более 34 тысяч человек, на концерт артиста попало приблизительно 45 тысяч, что превышает норму.

Коротко о знаменитости:

Макс Корж – белорусский певец и автор песен. В 2012 году вышел первый альбом "Животный мир". В него вошли 16 песен, написанных им за последние 3 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер Баста снова собрался в Украину с концертом. В этот раз он выступит в Одессе 8 августа.