В Одессе от COVID-19 умер народный артист Украины Николай Завгородний

В четверг, 3 июня, в Одессе в возрасте 68 лет умер народный артист Украины, солист академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний. Причиной смерти стали последствия тяжелой формы коронавируса.

Актер работал в театре более 40 лет. Коллеги называют его колоритным, талантливым артистом, обладавшим чувством юмора, и умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу. О печальном известии сообщили на сайте Одесского академического театра музыкальной комедии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Прощание с Завгородним запланировано на 5 июня у главного входа в театр музыкальной комедии. Точное время уточняется.

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Народный артист Украины родился в 1953 году. Окончил ГИТИС в 1980 году, после чего вместе с супругой Натальей Завгородней был приглашен в Одесский театр музыкальной комедии.

Играл в мюзиклах "Игра! Идет игра!" ("Свадьба Кречинского"), "Целуй меня, Кэт!", "Первая любовь Дон Жуана", "Летучая мышь", "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "В джазе только девушки", "Хаджибей или Любовь к 3000 апельсинов", "Бал в честь короля", "Тетка Чарлея", "Сильва" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский актер театра и кино Валерий Шептекита умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 80 лет.