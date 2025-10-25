УкраїнськаУКР
В Испании нашли картину Пикассо, которая исчезла по дороге на выставку: что с ней произошло. Фото

В пятницу, 24 октября, Национальная полиция Испании сообщила, что они нашли картину Пабло Пикассо, которая ранее пропала во время транспортировки из Мадрида на выставку в Гранаде. Речь идет о "Натюрморте с гитарой" 1919 года.

В полиции отметили, что работа Пикассо, возможно, даже не попала в грузовик. Где именно нашли картину, правоохранители не уточнили, однако сообщили, что расследование инцидента продолжается.

"Бригада исторического наследия полиции продолжает расследование после того, как агенты научной полиции осмотрели пакет, в котором находилась картина", – сказано в сообщении.

Что произошло с картиной

"Натюрморт с гитарой" (Naturaleza muerta con guitarra) принадлежит частному коллекционеру. Работа выполнена гуашью и карандашом и имеет размер 13 х 10 сантиметров. Картина застрахована, ее оценочная стоимость составляет 600 000 евро. Она должна была стать частью выставки "Натюрморт: Вечность неподвижного".

Натюрморт работы Пикассо исчез в начале октября во время транспортировки из Мадрида в город Гранада на юге Испании.

Фонд CajaGranada, который организует выставку, сообщил, что когда 6 октября содержимое грузовика распаковали, куратор заметил, что картины Пикассо не хватает.

"Поскольку не все посылки были должным образом пронумерованы, провести тщательную проверку без их распаковки было невозможно", – добавили в фонде.

В CajaGranada заявили, что просмотрели записи с камер наблюдения за те выходные и подтвердили, что за это время "ни одного инцидента не произошло".

Как сообщал OBOZ.UA, картину известного итальянского художника Витторе Джузеппе Гисланди "Портрет женщины", которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны, случайно нашли в Буэнос-Айресе, Аргентина. Полотно заметили на веб-сайте местного агента по недвижимости.

