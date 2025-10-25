В Испании нашли картину Пикассо, которая исчезла по дороге на выставку: что с ней произошло. Фото

В пятницу, 24 октября, Национальная полиция Испании сообщила, что они нашли картину Пабло Пикассо, которая ранее пропала во время транспортировки из Мадрида на выставку в Гранаде. Речь идет о "Натюрморте с гитарой" 1919 года.

В полиции отметили, что работа Пикассо, возможно, даже не попала в грузовик. Где именно нашли картину, правоохранители не уточнили, однако сообщили, что расследование инцидента продолжается.

"Бригада исторического наследия полиции продолжает расследование после того, как агенты научной полиции осмотрели пакет, в котором находилась картина", – сказано в сообщении.

Что произошло с картиной

"Натюрморт с гитарой" (Naturaleza muerta con guitarra) принадлежит частному коллекционеру. Работа выполнена гуашью и карандашом и имеет размер 13 х 10 сантиметров. Картина застрахована, ее оценочная стоимость составляет 600 000 евро. Она должна была стать частью выставки "Натюрморт: Вечность неподвижного".

Натюрморт работы Пикассо исчез в начале октября во время транспортировки из Мадрида в город Гранада на юге Испании.

Фонд CajaGranada, который организует выставку, сообщил, что когда 6 октября содержимое грузовика распаковали, куратор заметил, что картины Пикассо не хватает.

"Поскольку не все посылки были должным образом пронумерованы, провести тщательную проверку без их распаковки было невозможно", – добавили в фонде.

В CajaGranada заявили, что просмотрели записи с камер наблюдения за те выходные и подтвердили, что за это время "ни одного инцидента не произошло".

