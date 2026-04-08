В файлах Эпштейна нашли 'след' пропавшей 10 лет назад украинской модели: почему поговаривают, что Дарья Бульба стала его жертвой

В массивах документов, связанных с делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, пользователи сети начали искать возможные совпадения с исчезновением украинской модели Дарьи Бульбы, которая без вести пропала в Шанхае в августе 2016 года. Прямых доказательств ее присутствия в так называемых "файлах Эпштейна" нет, однако ряд фактов и совпадений стал основой для появления громких версий – особенно внезапно появление в деле прозвища bulba.

Речь идет об обнародованных в 2024–2026 годах документах и переписке, которые содержат тысячи страниц материалов, связанных с деятельностью Эпштейна. В этих архивах неоднократно упоминаются модели из стран Восточной Европы, в частности Украины, России, Беларуси и других государств постсоветского пространства. Молодых девушек преимущественно вербовали через модельный бизнес. Как отметила блогер из YouTube-канала "Пачка Парацетамола" уже после исчезновения Дарьи Бульбы ее мама узнала одного из вербовщиков, ведь он часто приходил к ним домой.

Известно, что в схеме финансиста важную роль играли посредники – как мужчины, так и женщины, которые искали новых девушек под видом модельной работы, обучения или других возможностей. Среди ключевых фигур называют Гислейн Максвелл, осужденную за вербовку несовершеннолетних, а также французского модельного агента Жана-Люка Брюнеля, которого подозревали в организации каналов поставки моделей. Именно последний мог бы быть похитителем Дарьи, однако эта причастность не доказана.

В переписках Эпштейна, обнародованных Минюстом США, упоминаются десятки случаев, когда девушек из постсоветских стран привлекали к поездкам, встречам и работе под видом модельных контрактов. Часть из них впоследствии сама становилась посредницами и помогала искать новых кандидаток.

В частности, в переписке с Эпштейном фигурирует девушка с прозвищем Bulba. Этот фрагмент стал основанием для предположений в сети, что речь может идти о Дарье Бульбе. В то же время в тех же документах указано, что финансист отказался от встречи с этой девушкой, а никаких уточняющих данных, которые бы позволили идентифицировать ее личность, не приведено.

В открытых документах имя Дарьи Бульбы прямо не упоминается. Также отсутствуют какие-либо официальные подтверждения ее связи с Эпштейном или его окружением. Часть материалов по делам остается зацензурированной, однако это не дает оснований делать однозначные выводы.

Кто такая Дарья Бульба и как она исчезла

Дарья Бульба – модель из Одессы, которая родилась в 1995 году и начала карьеру в 17 лет. Она работала по контрактам в Европе, в частности в Италии, а в 2016 году отправилась в Китай, где подписала соглашение с шанхайским агентством. 6 августа того же года девушка вышла из дома на встречу с неизвестным человеком и исчезла.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на набережной Вайтань (Шанхай): девушка шла, слушала музыку в наушниках и вела себя спокойно. После этого она зашла в "слепую зону" и больше не появлялась в поле зрения камер. По данным следствия, никаких признаков паники или преследования на записях не зафиксировано.

Полиция Китая выдвигала разные версии – от несчастного случая до самоубийства, однако тело Дарьи так и не нашли. Семья настаивала на расследовании версии похищения. Дополнительные подозрения вызвали обстоятельства перед исчезновением: по словам близких, девушка получала звонки от неизвестных, которые неоднократно назначали встречи, но не приходили. Это могло свидетельствовать о попытках отследить ее передвижения.

После исчезновения страницы модели в соцсетях некоторое время оставались активными с разных устройств в Китае. Эксперты предполагали, что это могло быть попыткой ввести следствие в заблуждение или создать иллюзию, что девушка жива.

