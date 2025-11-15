'В это до сих пор не верится': на войне погиб харьковский художник и поэт Сергей Науменко

Защищая Украину от врагов, погиб поэт и художник из Харькова Сергей Науменко. Он присоединился в ряды ВСУ еще в 2023 году.

Видео дня

Трагическую новость сообщили на Instagram-странице сообщества "Литературного SLAM". Товарищи поэта отметили, что не могут прийти в себя после потери и до сих пор имеют ощущение, будто это просто какая-то шутка.

"Стало известно, что ушел из жизни наш друг и настоящая легенда слэма – Сергей Науменко. В это до сих пор не верится, кажется будто это просто очередная артистическая выходка от него, перформанс, художественный акт. Еще пару минут и появится сообщение, что с ним все хорошо. Что вот он запланирует видеочат в чате слэма, сбросит свое произведение, напишет о встрече", – говорится в сообщении.

Как отметили участники творческого объединения, во время своей службы в армии Сергей Науменко участвовал в контрнаступлении на Запорожском направлении. Выполняя боевые задачи, он получал ранения.

Новость о гибели поэта стала болезненным ударом для ценителей его творчества и друзей. В комментариях под постом "Литературного SLAM" они поделились эмоциями и выразили соболезнования родным Сергея Науменко:

"Пусть дорога ведет прямо в рай".

"Недавно видел его stories во Львове. Сочувствую родным. С Сергеем самые замечательные были споры на кухне об искусстве и культуре".

"Шокирующая новость. Очень талантливый и яркий. Где-то на небе на одну звезду стало больше, жаль, очень жаль".

"Вечная память".

"Еще одна забрана россиянами жизнь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на войне погиб звезда КВН Артем Стовпяцкий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!