В эфире "Вечернего Урганта" зритель назвал Олега Винника лучшим певцом России

В российском развлекательном ток-шоу "Вечерний Ургант"один из зрителей заявил, что считает украинского певца Олега Винника лучшим российским исполнителем 2020 года. Мужчина объяснил, что ему нравятся песни этого ариста больше всего.

Так, ведущий программы Иван Ургант в рубрике "Интересный человек" задал случайному зрителю вопрос "Кого он считает лучшим исполнителем 2020 года в России?". На что в ответ прозвучало "Олег Винник" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, мужчина по имени Владимир также рассказал, что к творчеству российского рэпера Моргенштерна относится негативно.

"Никак не отношусь к его творчеству… Я слушаю песни Олега Винника", – сказал он.

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Напомним, что украинский певец и музыкант Иван Дорн стал приглашенным гостем в российском ток-шоу "Вечерний Ургант". Он рассказал о выходе нового сингла, а также продемонстрировал музыкальное выступление.

Артист поделился, что записывать четвертый альбом он вместе со своей командой поехал в деревню, которая находится в Черниговской области. Они пробыли там несколько недель.

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Коротко о знаменитости:

Олег Винник – украинский певец, композитор и автор песен. Судья популярного шоу "Маска" и вокального проекта "Голос країни". Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник признался, что ему часто предлагают выступить в России, но он категорически отказывается от таких предложений. По словам артиста, после начала войны между Украиной и РФ он из принципа не может давать концерты на территории России. Ведь это вещи, которые являются болезненными не только для него, но и для всех.