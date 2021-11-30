В доме Мэнсона провели обыски на фоне секс-скандала

В дом к 52-летнему американскому рок-певцу Мэрилину Мэнсону пришли полицейские с обыском, когда самого музыканта дома не было. Причиной проникновение правоохранителей в жилье знаменитости, стали дела о сексуальных насилиях.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, полиция была в доме артиста в Западном Голливуде утром 29 ноября. Они изъяли устройства для хранения данных, которые передадут в прокуратуру.

Все дело в том, что более 15 женщин заявили о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона. Актриса Эван Рейчел Вуд в феврале этого года обвинила его в манипуляциях и психологическом насилии.

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Позже о сексуальном насилии и домогательствах со стороны рок-музыканта заявила танцовщица Эсме Бьянко. Якобы знаменитость избивал ее и публично унижал, кроме того, контролировал всю ее жизнь.

На сегодняшний день в суд против певца подали три судебных иска о сексуальном насилии, среди которых и экс-возлюбленная Мэрилина Эшли Морган.

В свою очередь, Мэнсон отрицает обвинения. По его мнению, девушки представляют собой "ужасное искажение реальности".

"Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как и почему, другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда", – написал певец в Instagram.

К слову, в ноябре была выпущена статься в журнале Rolling Stone, где опубликовали расследование сексуального характера, в котором замешан Мэрилин Мэнсон.

В издании отметили, что в его доме есть "комната для плохих девочек", в которую он запирал женщин за мелкие проступки и насиловал, а все помещение, где он проживал украшено фотографиями порнографического характера. Подробнее об этом, читайте по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

Мерилин Мэнсон (известный, как Брайан Хью Уорнер) – американский рок-певец, актёр, поэт и бывший музыкальный журналист, основатель и лидер рок-группы Marilyn Manson. Родился в 1969 году в Огайо (США). Был в отношениях с Мисси Ромеро, актрисой Роуз Макгоуэн, моделью Дитой фон Тиз, актрисой Эван Рэйчел Вуд, моделью Кэриди Инглиш, фотографом Линдси Юсич.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эшли Морган Смитлайн, бывшая возлюбленная Мэрлина Мэнсона, рассказала, что во время отношений со звездой она несколько раз была жестоко избита, а также он резал ее ножом.