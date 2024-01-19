В Днепре избили актера Николая Лемешко, были угрозы 'прострелить колено': что говорит полиция и директор театра, обвиняемый в инциденте

Актер Черниговского театра имени Тараса Шевченко Николай Лемешко попал в неприятный инцидент в Днепре во время гастролей. По словам артиста, директор Днепровского академического театра оперы и балета Константин Пинчук покушался на него, а когда дело дошло до полиции, заявил, что будет подавать жалобу за клевету в суд.

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Об этой ситуации рассказали в Facebook Черниговского театра. Оказалось, что из-за невозможности проехать служебным автобусом во внутренний двор Днепровского театра Лемешко пришлось разгружать сценические костюмы в проезде, перекрыв дорогу. Впоследствии к актеру подъехал легковой автомобиль, водитель которого в грубой форме потребовал передвинуть автобус, на что тот получил отказ. Это его сильно разозлило и мужчина решил расплатиться.

"Просто какой-то мужчина подъехал во время разгрузки. Сначала попросил: "Ты можешь отъехать на два метра вперед автобусом, чтобы я мог проехать?" Говорю: "Я тут ни к чему, идите к водителю". На что он наехал на меня: "Найди мне его, быстро." На что я ему ответил: "Сейчас, разбежался", – рассказал Николай в комментарии Суспільному.

Выяснилось, что водителем легкового автомобиля оказался директор Днепровского театра Константин Пинчук. Он очень агрессивно общался нецензурной лексикой, а потом якобы ударил актера в лицо. Лемешко заявил, что нападающий со своим приспешником могли бы ему еще больше причинить вред, если бы не работники театра, которые испугали обидчиков.

Впоследствии Николай Лемешко вызвал полицию, чтобы установить факт нападения. В то время к ним подъехал другой автомобиль, водитель которого угрожал физической расправой. Полиция в тот момент "на это никак не отреагировала".

"Написали заявления и уже в завершении процедуры подъехал белый автомобиль, с которого начались угрозы: "Вы отсюда не уедете". И еще угрожали, что прострелят колени второму свидетелю. Скорее всего это кто-то из сторонников, мы не выяснили кто это", – прокомментировал актер.

Стало известно, что полиция открыла уголовное производство по статье 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Она предусматривает штраф до 50 необлагаемым налогом минимумов (850 гривен) либо общественные работы сроком до 200 часов, либо исправительные работы до одного года.

Впрочем, Константин Пинчук отрицал все обвинения против него в комментарии Украинской правде.

"Буду звонить директору Черниговского театра, разбираться. Я думаю, что придется мне искать адвоката и на директора, на Черниговский театр, подавать в суд за клевету", – заявил Пинчук.

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