В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид деревьев

Ученые Королевского ботанического сада Кью в Великобритании назвали новый вид деревьев в честь известного американского актера Леонардо Ди Каприо. Таким образом они хотели отдать дань уважения голливудской звезде.

Официальное название нового растения звучит как Uvariopsis dicaprio. Об этом пишет издание ВВС, ссылаясь на заявление доктора Мартина Чика из Кью.

Дерево описали как вечнозеленое тропическое растение с глянцевыми цветами желтого цвета. Его обнаружили в Камеруне. Ботаники отметили, что новый представитель флоры находится под угрозой исчезновения.

Видео дня

Uvariopsis dicaprio стал первым растением, которому представители Кью дали название в 2022 году. Ученые объяснили свое решение назвать дерево в честь оскароносного актера. Дело в том, что Кинозвезда известен не только благодаря своим ролям в "Титанике", "Острове проклятых", "Выжившем" и других многочисленных картинах, но и благотворительной деятельностью. Много лет знаменитость жертвует свои деньги на спасение дикой природы и вымирающих видов животных.

"Мы считаем, что он сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо. Он поддержал кампанию против его вырубки", – объяснил Мартин Чик.

Эбо – один из крупнейших и практически нетронутых тропических лесов в Центральной Африке. Там проживают редкие виды животных и растут уникальные растения, которые находятся под угрозой исчезновения. Среди них: гориллы, лесные слоны, шимпанзе и другие.

Когда международные эксперты написали письмо правительству, в котором объяснили проблему вырубки леса и рассказали о возможных жертвах, Ди Каприо поддержал ученых и придал делу огласки благодаря своей медийности. Он сообщил о кампании в соцсетях, и тогда миллионы людей по всему миру стали на защиту Эбо. Вскоре представители власти отказались от своих планов и решили сохранить лес.

Коротко о знаменитости:

Леонардо Ди Каприо – 47-летний американский актер, кинопродюсер, общественный деятель. Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар", BAFTA, Премию Гильдии киноактёров США, три премии "Золотой глобус", а также "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля. В 2009 году актер приобрел остров Блэкадор близ Белиза, на котором планирует открыть экологически чистый курорт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, сыгравшие главные роли в комедийной драме "Не смотри вверх", рассказали об импровизированных сценах в кинокартине. Режиссеры позволили звездам играть без сценария, чтобы передать настоящие эмоции зрителям.