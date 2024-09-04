В черном и с 'кровавой' вышивкой: украинская кинокоманда в Венеции устроила мощную акцию в поддержку пленных

Во время Венецианского международного кинофестиваля, который продолжается на острове Лидо, Италия, украинская команда документального фильма "Песни земли, которая медленно горит" провела мощную акцию. Целью перфоманса стало напоминание про украинских гражданских и военных, находящихся в российском плену.

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Участники акции нарядили черную одежду с красной вышивкой, на которой были изображены расстояния от места проведения кинофестиваля до восьми точек на карте – там россияне удерживают украинцев. Именно в Венеции на днях состоялась мировая премьера "Песни земли, которая медленно горит" режиссера Ольги Журбы. Кино представляет собой дневник погружения украинского государства в пропасть тотальной войны, снятый в течение первых двух лет полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Суспільне.

Разработкой вышивки занималась дизайнер Алиса Любомская. Художница отметила, что вложила в изделия разнообразные смыслы и надеется, что каждый найдет в них что-то свое – для кого-то вышивка будет похожа на написанное письмо, а кому-то нити напомнят кровь. "Вышивка – это также искусство, поэтому этот формат идеально вписался в рамки биеннале. Я выбрала ручную вышивку, благодаря которой каждая буква стала уникальной, а текст – будто написан от руки, – говорит Любомская. – К тому же вышивка – это наш культурный код, и такие элементы – дополнительная возможность сказать, кто мы".

По словам режиссера киноленты, команда хотела напомнить мировой общественности о страшных условиях содержания людей в местах лишения свободы, сфабрикованных обвинениях, пытках, которые приводят к смерти. "Это большая трагедия, о которой на самом деле за границей немногие знают. И за которую должны нести наказание и ответственность все, кто за этим стоит и выполняет", – говорит кинематографистка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известен американский кинорежиссер Лиев Шрайбер и дизайнер Джулия Гаарт собрали впечатляющую сумму для украинских детей, пострадавших от войны. Знаменитости приобщились к благотворительному мероприятию в США, где была показана выставка художественных работ украинских художников. Подробности – в нашем материале.

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