В 27 лет скончался звезда сериалов ''Полиция Нью-Йорка'' и ''Как я встретил вашу маму''

Американский актер Остин Мейджорс, который сыграл во многих популярных сериалах, будучи ребенком, скончался на 28-м году жизни. Тело молодого парня нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе.

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Трагедия произошла в субботу. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

Точная причина смерти пока неизвестна. Ее можно будет установить только после вскрытия. По некоторым данным, Мейджорс принял смертельную дозу фентанила.

Также сообщается, что правоохранительные органы начали расследование.

Семья трогательно прокомментировала кончину 27-летнего актера: "Он был любящим, артистичным, блестящим и добрым человеком. Остин получал огромное удовольствие и гордился своей актерской карьерой. Он был активным бойскаутом. В дальнейшем окончил Школу кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, увлекаясь режиссурой и продюсированием музыки... Остин был таким сыном, братом, внуком. и племянником, которым мы гордимся, и нам всегда будет его очень не хватать".

Наибольшую популярность Мейджорсу принесла роль Тео Сиповича в сериале "Полиция Нью-Йорка" (1993-2005). Его персонаж – сын главного героя телевизионной драмы, детектива Энди Сиповича. Мальчик появлялся на экранах в течение 7 сезонов.

В 2003 году юный актер оказался в эпицентре скандала. Все из-за сцены в сериале "Полиция Нью-Йорка", когда персонаж Остина зашел в ванную комнату и увидел обнаженную Шарлотту Росс перед тем, как она собиралась принять душ. Эпизод с этим фрагментом вызвал шквал критики в адрес ABC, за что телеканалу пришлось выплатить штраф 1,4 миллиона долларов.

Также Мейджорс снимался в сериалах "Скорая помощь", "Морская полиция", "По словам Джима", "Как я встретил вашу маму" и других. В 2002 году он был удостоен премии Young Artist Award.

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