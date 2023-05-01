В 2022 году поехал в Москву и строит карьеру экстрасенса на ТВ: как Украину предал 'чернокнижник' Череватый из Луганщины

Известный на российском ТВ экстрасенс Влад Череватый родом из Луганщины встретил полномасштабную войну в Украине с 1-месячным сыном и женой Еленой. Имея множество фанатов и коллег в РФ, супруги предприняли слабую попытку рассказать им о терроризме, который Кремль устроил в их родной стране, после чего родители новорожденного украинца переехали в Москву и начали игнорировать геноцид своих соотечественников.

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Уже в 2022 году Череватый стал участником шоу об экстрасенсах на пропагандистском телеканале ТНТ и продолжил работать с российской аудиторией. OBOZREVATEL решил рассказать, как "чернокнижник" предал родную страну и что он говорит о войне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что Череватый родился в Луганской области в 1996 году. Он не рассказывал широкой общественности, где именно жил и познакомился со своей избранницей, которой в 2019 году сделал предложение. Однако в Instagram Елены задолго до полномасштабной войны можно было увидеть геолокацию с 2 городами Луганщины – Северодонецк и Старобельск. После 24 февраля 2022 года города пережили значительные разрушения в результате российских обстрелов.

Как писал сам экстрасенс в соцсетях, с началом полномасштабной войны у него поменялись ценности. Геноцид украинцев он назвал "тем, что произошло" и ни словом не намекнул на виновников трагических событий.

Жена Череватого была более многословной и рассказала об их жизни в Украине в первые дни полномасштабного наступления. В ее посте речь шла об "ударах, которые разрушали жилые дома", дефиците продуктов, сырых подвалах и помощи. По ее словам, "война закончится, а отношения продолжатся". О вторжении российских террористов Елена Череватая также решила молчать.

Уже в начале апреля супруги похвастались, что "начала жизнь с нового листа" в Москве.

С этого времени родители маленького сына начали развиваться в России. Череватый стал участником "Битвы экстрасенсов" и "Битвы сильнейших".

Уроженец Украины часто пиарит себя, посещая различные интервью, где избегает вопросов и прогнозов относительно войны. В одном из таких разговоров он отказался предсказывать будущее России, поскольку тогда люди расслабятся.

Как писал OBOZREVATEL, в канун годовщины полномасштабного вторжения певица Яна Соломко, выступающая под творческим псевдонимом SOYANA, переплюнула всевозможные рамки цинизма. Она выпустила трек, в котором восхваляет русских военных и желает им возвратиться домой с победой.

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