'Устала спасать'. Певица TAYANNA рассказала, из-за каких проблем из жизни своей большой семьи обращалась к психологу

Украинская певица TAYANNA откровенно призналась, что в свое время из-за определенных жизненных обстоятельств вынуждена была обращаться за помощью к психологу.

В интервью OBOZ.UA исполнительница рассказала, что из-за того, что в родительской семье она росла самой старшей сестрой троих младших братьев, приходилось "решать много вопросов – не детских и не женских". По словам певицы, сейчас ситуация изменилась: "Я не участвую в жизни ни одного члена своей семьи".

"На моем характере, конечно, сказались отголоски прошлого, – говорит TAYANNA. – В какой-то период вообще себя чувствовала главой семьи. На самом деле это травма, с которой работала с психологом. Мне объяснили, что иногда бывает так: взяв на себя гиперответственность, когда подрастаешь, уже во взрослой жизни можешь этого бояться, потому что устала. И потому мало чего в жизни можешь добиться, потому что любое достижение – это ответственность. А для ребенка брать постоянно на себя ответственность – это тяжело. А вот взрослый легко ее принимает, однако травмированная психика напоминает, что раньше было непросто, программируя, что так будет и сейчас".

"У каждого старшего ребенка в большой семье есть такая травма ответственности, и с ней нужно работать, – продолжает певица. – На сегодняшний день я не участвую в жизни ни одного члена своей семьи. Всем объяснила, что больше не буду за кого отвечать, решать, спасать. Да, у нас есть семейные традиции, мы встречаемся, можем созвониться, посоветоваться по какому-то поводу, выслушать рекомендации. И это – все. У меня своя семья, сын. Когда у меня есть ресурс помочь семье, делаю это. Помочь – это стать соучастником, чтобы что-нибудь сделать, пережить. Но решать за кого какие-то вопросы – это совсем другой".

В контексте слов о том, что певица сейчас не берет на себя ответственность за близких, становится понятно, как она относится к нынешней жизни одного из своих братьев, певца Миши Марвина, который с полномасштабным вторжением уехал из Москвы, где жил и работал, однако впоследствии туда вернулся. TAYANNA отказывается говорить с журналистами о брате.

Полное интервью с певицей TAYANNA читайте на OBOZ.UA завтра, 24 апреля.

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