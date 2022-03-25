Умерла вдова Василия Стуса Валентина Попелюх

25 марта не стало вдовы выдающегося украинского поэта, диссидента, политзаключённого и Героя Украины Василия Стуса Валентины Попелюх. В июне женщине могло исполниться 84 года.

О смерти Валентины Васильевны сообщила на личной странице в Facebook ее невестка Татьяна Стус. Она рассказала, что свекровь с начала войны вместе с сыном Дмитрием оставалась в деревне под Киевом.

На любящих руках 55-летнего Стуса-младшего, литературоведа и редактора Попелюх умирала "под взрывы" от тяжелой болезни. Какой именно недуг был у вдовы поэта, Татьяна не сообщила.

"Величественная, могучая Душа теперь распространяется над Миром. Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в деревне под Киевом, где продолжаются бои... Валюшка, я счастлива, что мы касались жизнями друг друга. И что провели рядом жалкие дни конца февраля – начала марта, когда Душа Твоя так нежно прощалась с этим измерением... Люблю безгранично. Спасибо, Господи, что дал мне шанс успеть Тебе это сказать, милая моя", – написала трепетные слова невестка диссидента.

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Отметим, Василий и Валентина поженились в 1965 году. Через год у них родился сын Дмитрий, который сейчас возглавляет Национальный музей Тараса Шевченка в Киеве. Вдовой Попелюх стала 4 сентября 1985-го, когда дважды осужденный за "антисоветскую деятельность" поэт погиб в карцере в заключении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Чернигове во время бомбардировки стадиона Гагарина погиб 24-летний актер социального театра и звукорежиссер Павел Еременко. В первый день войны вместе с отцом молодой человек пополнил ряды территориальной обороны и с оружием в руках пошел защищать родной город от российских оккупантов.

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