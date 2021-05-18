В России умерла известный автор детективов

В России 16 мая ушла из жизни известная писательница, автор детективов Екатерина Вильмонт. Ей было 75 лет.

Как сообщает издательство АСТ, суммарные тиражи книг Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров, писательница неоднократно попадала в списки наиболее издаваемых в РФ авторов художественной литературы. Создавала детские приключенческие книги и любовные романы, такие как "Три полуграции, или Немного о любви в конце тысячелетия", "Детский детектив".

Писать детективы Вильмонт начала от безденежья, когда ей исполнилось 49 лет. До этого она работала переводчиком, как и ее родители. Мать, Наталия Ман – известная переводчица с трех языков, в том числе, автор перевода Будденброков Томаса Манна. Отец, Николай Вильям-Вильмонт, был германистом. По легенде, в него была влюблена Марина Цветаева.

Тетя Екатерины Вильмонт была замужем за родным братом Бориса Пастернака. В семье даже была легенда, что маленькая Катя описала Бориса Леонидовича, когда тот взял ее подержать.

На даче Вильмонтов писал нобелевскую речь Александр Солженицын, в гости к семье приезжал Арсений Тарковский. Бывала Фаина Раневская, которую Екатерина Вильмонт описывала как "исключительно грубую и неприятную".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 95 лет скончался популярный кинопродюсер Альберто Гримальди. Он известен такими фильмами, как "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже".