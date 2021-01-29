Умерла известная американская актриса Сисели Тайсон

В возрасте 96 лет скончалась популярная американская актриса Сисели Тайсон. Она известна благодаря своим ролям в таких фильмах как "Синяя птица", "Как избежать наказания за убийство" и других.

Причина смерти пока не уточняется. О трагедии сообщил представитель знаменитости Ларри Томпсон, передает Associated Press.

В 1972 году номинировалась на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Саундер".

Два года спустя она выиграла "Эмми" за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме за главную роль в телефильме "Автобиография мисс Джейн Питтман".

Тайсон за свою карьеру 11 раз номинировалась на "Эмми", выиграв три статуэтки.

В 2013 году она получила премию "Тони" за лучшую женскую роль в пьесе за "Поездка в Баунтифул".

Тайсон получила две премии "Драма Деск", приз Национального совета кинокритиков США, а также премию Гильдии актеров США, как часть актерского состава фильма 2011 года "Прислуга".

В 1997 году Тайсон была удостоена именной звезды на Голливудской аллее славы.

В последние годы Тайсон продолжала играть роли в телефильмах, номинируясь на "Эмми".

Также в 2000-х она появилась в сериалах "Прикосновение ангела" и "Закон и порядок: Специальный корпус".

В 2015 году Виола Дэвис пригласила Тайсон сыграть мать ее персонажа в сериале Шонды Раймс "Как избежать наказания за убийство". Роль принесла ей номинацию на премию "Эмми" в 2015 году.

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