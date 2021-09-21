Умерла исполнительница песни Lady Marmalade Сара Дэш

20 сентября скончалась американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш. Ей было 76 лет.

Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщает издание Deadline (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Впервые она появилась на музыкальной сцене в составе Patti LaBelle & The Bluebelles. Позже Дэш был участницей Labelle, работала певицей, сессионным музыкантом и сайдменом для The Rolling Stones и Кита Ричардса.

Первоначально она присоединилась к The Ordettes, которые позже стали известны как Labelle – в 1959 году.

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Она появилась в известном мюзикле Beatles 1978 года "Группа клуба одиноких сердец сержанта Пеппера".

Она часто сотрудничала с гитаристом Rolling Stones Кеитхом Рицхардсом, обеспечивая вокал на сольном выходе гитариста, в том числе в песне "Rock Awhere".

Группа Labelle достигла популярности в середине семидесятых с песней Lady Marmalade, которая заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Отметим, что песня снова поднялась на вершину хит-парадов, когда была перезаписана Кристиной Агилерой и другими музыкантами.

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