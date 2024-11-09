Умер звезда культовых фильмов ужасов 'Пункт назначения' и 'Кэндимен' Тони Тодд

В возрасте 69 лет оборвалась жизнь американского актера Тони Тодда, который получил мировую узнаваемость, перевоплотившись в главных героев культовых фильмов ужасов "Кэндимен" и "Пункт назначения". Звезда ушел в засветы 6 ноября в собственном доме в Калифорнии (США).

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Как отмечает People, трагическое известие сообщил менеджер знаменитости. Пока причина смерти артиста не разглашается.

Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года. С юных лет знаменитость начала развивать свою актерскую карьеру. Дебют артиста в индустрии кино произошел в 1986-м, когда он снялся в ленте "Сновидения", а позже в картине о войне во Вьетнаме "Взвод". Продемонстрировал свою талантливую игру американец и в научно-фантастическом сериале "Звездный путь".

В течение своей многолетней карьеры Тони Тодд успел попробовать себя в разножанровых проектах, однако добиться успеха ему удалось в направлении ужасов. Наиболее известной ролью актера стал антагонист из известной ленты "Кэндимен" – Даниэль Робитайл. Следующим прорывом на экране стала серия фильмов "Пункт назначения".

Тогда знаменитости удалось поразить не только зрителей по всему миру, но и режиссеров, которые начали активно приглашать его присоединиться к новым проектам. Так Тони Тодда можно увидеть в кинокартинах: "Крик. Воскрешение", "Пугало-убийца", "Человек с планеты Земля" и многих других. Всего звезда снялсь более чем в 100 проектах.

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